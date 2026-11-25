STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht es als gesetzt an, dass die Europäer künftig an Gesprächen über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beteiligt sind. "Ein starkes europäisches Team wird an der nächsten Gesprächsrunde teilnehmen", sagte von der Leyen im Europäischen Parlament. Dies sei wichtig, denn die Sicherheit der Ukraine wirke sich unmittelbar auf die eigene Sicherheit aus.

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Von der Leyen widersprach damit Darstellungen Moskaus. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Dienstag gesagt, nach russischem Verständnis sollten die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi fortgesetzt werden. Zu einer Beteiligung der Europäer gebe es unterschiedliche Ansichten. "Wir verstehen bislang nicht, welchen Mehrwert die Teilnahme der Europäer bringen könnte, welchen zusätzlichen Beitrag zu einer Friedensregelung das leisten soll", sagte Peskow.

Von der Leyen forderte Russland in ihrer Rede auf, Vereinbarungen zu einem Stopp von Angriffen auf Energieinfrastruktur sowie zu einer Waffenruhe für die sichere Passage von Nahrungsmittellieferungen durch das Schwarze Meer zuzustimmen. "Dies wären wichtige Schritte, denn es würde zeigen, dass Russland die Verhandlungen ernst nimmt", sagte sie.

EU will mit weiteren Sanktionen Druck verstärken

Als Druckmittel der EU gegen Moskau nannte von der Leyen die Unterstützung der Ukraine und die Pläne für das mittlerweile 22. Sanktionspaket. Dieses soll unter anderem weitere Maßnahmen gegen den Finanzsektor und ein Verbot des Antretens russischer Teams und Athleten unter russischer Flagge bei Sportveranstaltungen in der EU umfassen.

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"Unser Ziel ist klar: Wir erhöhen den Preis, den Russland für die Fortsetzung dieses Krieges zahlt, und stärken die Argumente dafür, dass Russland sich für den Frieden entscheidet", sagte von der Leyen. Man müsse der Diplomatie die besten Erfolgschancen einräumen. In den letzten Wochen habe man eine neue Dynamik in den Friedensverhandlungen erlebt.

Den Preis, den Russland für seinen Krieg zahle, bezeichnete von der Leyen als "immer höher". An der Front sei die Offensive ins Stocken geraten und im September und Oktober habe Russland mehr Gebiet verloren als gewonnen, erklärte sie. Hinzu komme, dass allein im Oktober mehr als 50.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden seien./aha/DP/zb