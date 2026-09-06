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Von der Leyen will EU-Investitionen in Grönland ankündigen

NUUK (dpa-AFX) - Die EU und Grönland wollen an diesem Montag ungeachtet von Drohungen von US-Präsident Donald Trump eine engere Zusammenarbeit vereinbaren. Bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Hauptstadt Nuuk ist geplant, eine neue EU-Grönland-Erklärung zu unterzeichnen. Zudem werden EU-Investitionszusagen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet.

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Von der Leyen teilte zu ihrer Ankunft am Sonntag mit, es gehe darum, eine einzigartige Partnerschaft weiter zu festigen. "Wir sind Familie", schrieb sie in sozialen Netzwerken. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum Staatsgebiet des EU-Mitgliedslandes Dänemark.

Trump will Grönland für die USA

Brisant ist der Besuch von der Leyens, weil Washington unter Verweis auf Sicherheitsinteressen Ansprüche auf Grönland erhebt und einen Verkauf der größten Insel der Welt an die USA erzwingen will. Präsident Trump argumentiert dabei, dass Dänemark Grönland nicht vor Russland und China schützen könne. Zudem ist das Territorium mit gerade einmal knapp 57.000 Einwohnern auch wegen seiner umfassenden Vorkommen an kritischen Rohstoffen interessant.

Trump hatte zuletzt im Juli Kontrollansprüche auf Grönland erneuert und sie auch in Zusammenhang mit der derzeit laufenden Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa gebracht. Demnach könnten die USA ihren Beitrag zur Abschreckung Russlands herunterfahren, wenn für sie keine gute Vereinbarung zur Zukunft Grönlands zustande kommt./aha/DP/zb

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