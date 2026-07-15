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Von der Leyen will in Kiew Initiativen zur Verteidigung ankündigen

KIEW (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht zum elften Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine. "Ich werde neue Initiativen zur Integration unserer Verteidigungsindustrien ankündigen. Damit wir mehr und schneller produzieren können", kündigte sie nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew auf X an.

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Es sei ein besonderer Moment: "Die Ukraine hat eine starke militärische Dynamik aufgebaut. Das Blatt wendet sich." Bei dem Besuch werde man außerdem über den EU-Beitritt und die Vorbereitungen auf den kommenden Winter sprechen.

Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Mit einem Abschluss der Gespräche wird bei der Ukraine aber nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet./wea/DP/mis

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