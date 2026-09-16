Von der Leyen will Kanada als assoziiertes Mitglied

16.09.26 10:25 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat Pläne ins Spiel gebracht, Kanada zu einem assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen. Der Block müsse seine Partnerschaften dringend überdenken. "Ich möchte mit Ihnen daran arbeiten, Kanada die Tür zu öffnen, um das erste assoziierte Mitglied der EU zu werden", sagte von der Leyen am Mittwoch während einer Rede in Straßburg an den kanadischen Premierminister Mark Carney gewandt. "Wir teilen einen Ozean, dieselben Werte und dieselbe Sicht auf die Welt. Und wir werden nun auch unsere gemeinsame Zukunft aufbauen", sagte sie.

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Ihre Äußerungen waren Teil ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union, in der sie weitere Pläne zur Stärkung der Wirtschaft des Blocks darlegte und ein breites Spektrum an Themen von der Landwirtschaft und dem Klima bis hin zu den Beziehungen zu China ansprach. Genehmigungen und Finanzierungen könnten darüber entscheiden, wo Investitionen getätigt würden, der Block müsse bei Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden, betonte sie.

Zudem benötige die EU einen Pakt gegen Überregulierung ("Gold-Plating") - das Hinzufügen zusätzlicher Beschränkungen oder Bestimmungen durch nationale Regierungen über bestehende EU-Regeln hinaus -, wenn es den Verantwortlichen mit der Vereinfachung der Vorschriften in der Region ernst sei.

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September 16, 2026 04:26 ET (08:26 GMT)