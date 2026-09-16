DAX 25.439 +0,1%ESt50 6.256 +0,3%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,88 +0,5%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.661 +0,2%Euro 1,1541 +0,0%Öl 108,4 -0,3%Gold 4.330 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Von der Leyen will Kanada als assoziiertes Mitglied

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat Pläne ins Spiel gebracht, Kanada zu einem assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen. Der Block müsse seine Partnerschaften dringend überdenken. "Ich möchte mit Ihnen daran arbeiten, Kanada die Tür zu öffnen, um das erste assoziierte Mitglied der EU zu werden", sagte von der Leyen am Mittwoch während einer Rede in Straßburg an den kanadischen Premierminister Mark Carney gewandt. "Wir teilen einen Ozean, dieselben Werte und dieselbe Sicht auf die Welt. Und wir werden nun auch unsere gemeinsame Zukunft aufbauen", sagte sie.

Werbung

Ihre Äußerungen waren Teil ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union, in der sie weitere Pläne zur Stärkung der Wirtschaft des Blocks darlegte und ein breites Spektrum an Themen von der Landwirtschaft und dem Klima bis hin zu den Beziehungen zu China ansprach. Genehmigungen und Finanzierungen könnten darüber entscheiden, wo Investitionen getätigt würden, der Block müsse bei Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden, betonte sie.

Zudem benötige die EU einen Pakt gegen Überregulierung ("Gold-Plating") - das Hinzufügen zusätzlicher Beschränkungen oder Bestimmungen durch nationale Regierungen über bestehende EU-Regeln hinaus -, wenn es den Verantwortlichen mit der Vereinfachung der Vorschriften in der Region ernst sei.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 04:26 ET (08:26 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.