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Von der Leyen will Zusammenarbeit bei wichtigen Rohstoffen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Um unabhängiger von China zu werden, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Europäische Gesellschaft für kritische Rohstoffe gründen. "Wir müssen dringend zukaufen und Reserven anlegen. Das kann kein Land allein schaffen. Also müssen wir umdenken", sagte die Politikerin in Straßburg in ihrer Rede zur Lage der Union. Ziel sei, das Benötigte zu beschaffen und Bestände anzulegen, etwa für E-Autos, Chips und Batterien, Clean-Tech und Verteidigung.

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Dabei gehe es sowohl um die Zukunft der Industrie als auch Europas Unabhängigkeit und Sicherheit. Derzeit sei die EU bei vielen kritischen Rohstoffen zu mehr als 80 Prozent abhängig von China, bei einigen seltenen Erden zu 90 Prozent.

Die Veredelung der als seltene Erden bekannten Metalle wird zu großen Teilen von China kontrolliert. Sie sind unter anderem für die Elektronikindustrie und die Herstellung von Elektroautos und Magneten essenziell. Als Rohstoffe von kritischer Bedeutung gelten unter anderem Lithium und Kobalt./wea/DP/stk

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