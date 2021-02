Von der Leyen wirbt für mehr EU-Investitionen in Impfstoffproduktion

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die aktuelle portugiesische EU-Ratspräsidentschaft werben angesichts der Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen für die Bereitstellung weiterer EU-Mittel. In einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sprechen sie sich dafür aus, "alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den europäischen Bedarf zu decken". Als Beispiel werden zusätzliche Investitionen in den Ausbau oder die Umwidmung von Produktionsstätten genannt. Zudem könnten auch der Neubau von Werken und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern gefördert werden.

Über den Brief, den neben der EU-Kommissionspräsidentin der portugiesische Ministerpräsident António Costa unterzeichnete, berichtete am Dienstag zunächst die "Süddeutsche Zeitung". Der Deutschen Presse-Agentur lag er ebenfalls vor./aha/DP/fba