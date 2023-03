Von der Sicherheitssoftware unbemerkt: Wie zwei Tesla-Fahrer in Kanada aus Versehen ihre Autos vertauscht haben

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Teslas werden nicht mit einem Schlüssel, sondern per App geöffnet. Was als Pluspunkt verkauft wird, hat in Kanada bei zwei Tesla-Besitzern für Verwirrung gesorgt und ein mulmiges Gefühl verursacht: Die beiden Fremden hatten nebeneinander geparkt und konnten per App problemlos den Model 3 des jeweils anderen öffnen und damit wegfahren.