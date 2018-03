Das sind die Netflix Neuheiten ab April 2018

Nächsten Monat starten wieder einige neue, selbstproduzierte Serien und Filme beim Streamingdienst Netflix . Auch Anime-Fans kommen auf ihre Kosten und können sich auf eine neue Reihe freuen.Dieser neue Content ist ab April auf Netflix verfügbar:

Starts neuer Originalserien

Ab dem 06. April gibt es eine neue Serie für alle, die nicht genug von Autos bekommen können. Mit Fastest Car startet die erste Staffel einer Serie, in der getunte Autos gegen Supercars Rennen fahren. Am selben Tag beginnt auch die erste Staffel von Troja: Untergang einer Stadt.

Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten geht ab dem 13. April 2018 mit der ersten Staffel an den Start. In dem Remake der Dramaserie dreht sich alles um eine Familie, die im Weltall vom Kurs abkommt und Zusammenhalt beweisen muss. Zwei Tage später können sich Netflix-User in die erste Staffel der Krimiserie Four Seasons in Havana vertiefen. Am 17. April folgt der Start der Serie The Chalet.

In der ersten Staffel von The Alienist - Die Einkreisung dürfen Serienjunkies die Arbeit eines Kriminalpsychologen im New York des Jahres 1896 ab dem 19. April verfolgen. Ebenfalls an diesem Tag startet die Romantikserie Love Bus: Reise durch Asien mit der ersten Staffel.

Mit The Letdown beginnt ab dem 21. April eine Serie über Familie, Freundschaft und etliche Herausforderungen.

Den Abschluss unter den Serienneustarts macht Superstition am 29. April, wo sich die Handlung um einen übernatürlichen Bestatterklan dreht.

Dokumentationen

Ab dem 06. April erscheinen im Wochentakt insgesamt vier Dokumentationen: Ram Dass, Going Home handelt von dem Psychologie-Professor Ram Dass. Des Weiteren startet die Koch-Dokumentation Chef‘s Table: Süße Kreationen sowie mit Mercury 13 eine neue Doku über das Raumfahrtprogramm der NASA. Den Abschluss macht am 27. April der Start der Doku-Serie rund um das "Bobby Phenomenon" der 60er Jahre: Bobby Kennedy for President.

Filme ab April

Ab dem 06. April sind 6 Balloons, Die 4. Kompanie und Amateur auf Netflix verfügbar. Außerdem folgen am 12. April Pickpockets sowie am 13. April Come Sunday und Kein mann für leichte Stunden. Auf die Filme Dude und Kodachrome erhalten Nutzer ab dem 20. April Zugriff. Telekinese folgt am 25. April. Des weiteren erscheinen am 27. April Candy Jar und die Komödie Die Woche, in letzterem ist Schaupsieler Adam Sandler zu sehen.

Comedy

Netflix lässt auch Humor und Sarkasmus nicht zu kurz kommmen: Ab dem 03. April können Kunden Fary Is the New Black sehen. Eine Woche später wird Greg Davies: You Magnificent Beast freigeschalten. In der dritten Aprilwoche wird auch The Honeymoon Stand Up Special: Collection ins Programm aufgenommen. Es folgt am 24. April Kevin James: Never Don't Give Up.

Kinderserien

Für Kinder bieten die über April verteilten Serienneustarts von The Boss Baby: Wieder im Geschäft, The New Legends of Monkey und Spy Kids: Auf wichtiger Mission neuen Fernsehspaß. Außerdem startet am 13. April die zweite Staffel der Kinderserie Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs.

Neues für Anime-Fans

Wer sich für Animes begeistern lässt, findet mit der ersten Staffel Aggretsuko ab dem 20. April neue Beschäftigung via Netflix, während die Hauptfigur bei Death-Metal-Karaoke angestauten Zorn ablässt. Außerdem beginnt ab dem 01. April die dritte Staffel des Anime Wakfu

Weitere Fortsetzungen

Von 3% beginnt die zweite Staffel am 27. April. Der zweite Part von Haus des Geldes ist ab dem 06. April zu sehen. Außerdem können sich Nutzer über Staffel zwei von Dope freuen.

