Von Verimatrix in Auftrag gegebene Umfrage zeigt das Ausmaß an Betrügereien, Hacking und Piraterie im E-Sport

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von benutzerorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute die Veröffentlichung einer eigens in Auftrag gegebenen Umfrage bekannt, die von Omdia durchgeführt wurde. Der unabhängige Bericht heißt "Cheating, hacking, piracy and esports: critical steps needed to protect the industry" und steht auf der Website von Verimatrix unter diesem Link zur Verfügung.

In dem Bericht von Omdia wird prognostiziert, dass Umsätze im E-Sport auf 3,1 Milliarden US-Dollar bis 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,1 Prozent steigen werden. Indem er eine umfassende Analyse der Schritte bietet, die unternommen werden sollten, um die Branche vor potentiell gefährlichen Bedrohungen für Ruf und Umsatz zu schützen, stellt der Bericht eine Auswertung der Ergebnisse der Umfrage bereit, bei der die Daten genutzt werden, um ein mögliches Bild für eine Priorisierung der Sicherheitsbemühungen im E-Sport zu zeichnen.

Weitere wichtige Erkenntnisse:

81% der Befragten gaben an, dass für sie Betrug oder Hacking im E-Sport entweder eine große oder mittlere Sorge darstellt

55% sahen Piraterie als eine mittlere oder große Sorge, was auf eine wachsende Wahrnehmung hindeutet, dass das Streaming und die Übertragung von E-Sportveranstaltungen zunehmend angegriffen werden

88% gaben an, dass ihre Vorkehrungen zum Schutz vor Betrug, Hacking oder Piraterie entweder ein bisschen oder sehr anders waren als solche, die sie für den Mainstream-Sport trafen

Fast 40% der Befragten nutzen immer noch keinen Sicherheitsservice

"Wir freuen uns, diese einzigartige Recherche durch Omdia in Auftrag gegeben zu haben, da sie aussagekräftige, noch nie zuvor vorhandene Einblicke in die Wahrnehmungen hinsichtlich Sicherheitsanforderungen in der E-Sport-Branche liefert", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Wie die Ergebnisse zeigen, wird der Bedarf an Sicherheit im E-Sport immer weiter zunehmen."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern - von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

