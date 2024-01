Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Mittag

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 28,54 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:12 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 28,54 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,54 EUR. Bei 28,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 919.961 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 29,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,50 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

