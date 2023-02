Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag freundlich

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 26,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,38 EUR. Mit einem Wert von 25,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 602.462 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 48,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,59 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,17 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,44 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,46 EUR je Aktie.

