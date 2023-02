Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 25,99 EUR. Mit einem Wert von 25,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.436 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 48,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 39,57 Prozent sinken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Am 17.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Am 07.03.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE