Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 28,30 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 28,30 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,27 EUR nach. Bei 28,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.168 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,04 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,36 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

