Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 25,26 EUR. Bei 25,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.031.630 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 4,26 Prozent Luft nach unten.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,21 EUR an.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,91 EUR fest.

