Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 01.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 35,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.297.892 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 35,79 Prozent wieder erreichen. Bei 31,76 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,78 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,55 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,84 Prozent auf 761,41 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

