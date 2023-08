Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 20,97 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 20,97 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,84 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 704.028 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 58,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

