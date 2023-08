Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 20,99 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 20,99 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,84 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,15 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.387.183 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,98 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,25 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,89 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Experten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

LEG-, Vonovia-Aktien & Co. unter Druck: Gewinnwarnung von PATRIZIA belastet

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) angefallen