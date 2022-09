Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf rotem Terrain

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 26,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,38 EUR. Bei 26,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.122 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,50 EUR erreichte der Titel am 02.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,06 EUR. Dieser Wert wurde am 29.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 1,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 49,02 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2022 erfolgen. Am 08.11.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,40 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

