Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 21,95 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,66 EUR. Bei 22,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 821.615 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,84 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 30,43 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,99 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.11.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

