Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,7 Prozent auf 23,22 EUR. Bei 23,26 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,49 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 716.229 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 53,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 24,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,12 EUR.

Am 03.08.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Am 04.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Analysten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

Vonovia-, TAG Immobilien-, Aroundtown-Aktien & Co. : Immobilienwerte erholen sich in schwierigem Umfeld leicht

So schätzen die Analysten die Vonovia SE-Aktie im September 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE