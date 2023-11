Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 21,98 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 21,98 EUR. Bei 22,06 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.074.219 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 23,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 43,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,42 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Was Analysten von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) erwarten

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker