Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 21,62 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 21,62 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,62 EUR nach. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 65.826 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,37 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,42 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

