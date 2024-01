Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,65 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,65 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,73 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 625.413 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 87,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,65 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

