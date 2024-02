Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 28,82 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 28,82 EUR zu. Bei 29,00 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 385.314 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 47,02 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

