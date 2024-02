Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag im Minus

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 28,03 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 28,03 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,81 EUR. Bei 28,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.494.246 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,53 Prozent. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,36 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester