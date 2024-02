Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 28,89 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 28,89 EUR. Bei 28,98 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.112 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester