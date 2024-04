Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 26,40 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 26,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.433.106 Stück.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,48 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,68 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 2,33 EUR im Vorjahresvergleich.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

