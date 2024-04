Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 26,94 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,7 Prozent auf 26,94 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,77 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 192.166 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,76 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,33 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

