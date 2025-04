Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 24,89 EUR.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 24,89 EUR ab. Bei 24,79 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,09 EUR. Bisher wurden heute 1.257.956 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 26,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,86 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 68,62 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Vonovia SE-Aktie.

