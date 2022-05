Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Ausverkauf

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 36,00 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.903.713 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,15 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2021. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 37,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 34,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 59,92 EUR angegeben.

Am 18.03.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 598,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 579,00 EUR umsetzen können.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 präsentieren. Am 04.05.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

