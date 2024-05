Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,33 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 27,33 EUR zu. Bei 27,50 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 959.323 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Mit Abgaben von 40,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr eingebracht

April 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten