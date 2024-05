Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 27,09 EUR.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,09 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,94 EUR ab. Mit einem Wert von 27,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.410 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 7,54 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 66,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,66 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 14.03.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,40 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

