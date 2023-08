Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 20,49 EUR ab.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 20,49 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 929.076 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 61,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 25,48 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

