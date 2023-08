Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 20,52 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,52 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.537.537 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. 61,60 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,58 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Experten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

LEG-, Vonovia-Aktien & Co. unter Druck: Gewinnwarnung von PATRIZIA belastet

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) angefallen