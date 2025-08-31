Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Dienstagvormittag ein

Vonovia SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 27,28 EUR.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 27,28 EUR abwärts. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,28 EUR nach. Bei 27,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.507 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 24,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 13,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2028 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

