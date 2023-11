Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 22,85 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 22,85 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,49 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.177.680 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 20,44 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

