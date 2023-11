Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 22,35 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 22,35 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.715 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Gewinne von 28,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 31,68 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

