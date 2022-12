Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 12:22 Uhr 4,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,32 EUR. Zuletzt wechselten 883.911 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,59 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2018 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 38,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 07.03.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia kommt bei Refinanzierung und Schuldenmanagement voran

Deutsche Wohnen-Aktie tiefer: Deutsche Wohnen verzeichnet geringere Mieteinnahmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE