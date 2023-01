Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 23,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,02 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.417.678 Aktien.

Am 28.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,93 EUR. Gewinne von 52,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 26,18 Prozent Luft nach unten.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

