Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag stärker

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 22,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 23,11 EUR. Bei 23,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.527 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 53,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,59 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 23,49 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-, Zalando-Aktien & Co. gefragt: Immobilien- und Internetwerte zum Jahresstart beliebt

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Vonovia-Aktie verliert: Vonovia-Chef erwartet 2023 keine sinkenden Immobilienpreise

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE