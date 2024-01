Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 27,31 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 27,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,90 EUR. Bisher wurden heute 1.480.629 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach oben. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,65 EUR aus.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

