Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 29,14 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 29,14 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,96 EUR aus. Bei 29,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197.049 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,83 EUR.

Am 06.11.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

