Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 28,99 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 28,99 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,49 EUR ab. Bei 29,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.355.389 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,74 EUR ab. Mit Abgaben von 18,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,06 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

