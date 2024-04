Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag südwärts

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,23 EUR ab.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 26,23 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 728.858 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 61,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie generiert.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste