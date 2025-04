Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag mit Kursplus

Vonovia SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 25,99 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 25,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.642.933 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 23,40 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 8,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,46 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 19.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

