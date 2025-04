Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,02 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 25,02 EUR zu. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,21 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 293.849 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 35,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 3,96 Prozent sinken.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,46 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,62 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

