Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit Kursplus

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 18,85 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,98 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.556 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,84 EUR erreichte der Titel am 06.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,44 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,48 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,866 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

