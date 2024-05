Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,39 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 27,39 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,67 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,52 EUR. Zuletzt wechselten 450.996 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

