Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Freitagvormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,50 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,50 EUR. Bei 27,67 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,52 EUR. Zuletzt wechselten 81.290 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. 6,55 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 69,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr eingebracht

April 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie