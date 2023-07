Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 18,28 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 18,28 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,43 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 972.558 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,40 Prozent. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

